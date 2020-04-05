Под Одессой десятки женщин набросились на "коронавирусого" парня (видео)

Коронавирус в Украине и несогласные (коллаж: РБК-Украина)

Из-за коронавируса в Украине жители села под Одессой устроили митинг

Коронавирус в Украине привел к заражению более чем 1251 человека. При этом некоторые граждане вынуждены находиться на самоизоляции не только в больницах, но и дома. Из-за этого соседи испытывают страх и недовольство. Так, в селе Ракулово под Одессой односельчанки "набросились" на больного парня, который вернулся из Чехии.

Как сообщается, местные жители пожаловались в полицию на односельчанку, к которой приехал на самоизоляцию сын из Чехии, и устроили митинг на улице.

В подписи к опубликованным кадрам коротко изложена суть ситуации. К жительнице села Ракулово приехал из-за границы сын, и это вызвало неадекватную реакцию односельчан. Они потребовали, чтобы молодой человек покинул деревню.

"Он проехал 4 границы, на которых проходил проверки, анализы… В документах, которые он заполнял, указывал именно этот адрес дислокации на период самоизоляции, из-за чего он в этот период не имеет права покинуть этот адрес", - объясняет брат приезжего.

Однако, местные жители устроили настоящий уличный митинг и потребовали, чтобы "коронавирусный" гость уехал из деревни. По этому поводу они даже написали заявление в полицию, которая не нашла в действиях матери и сына ничего противозаконного.

Под Одесской односельчанки набросились на больного парня

Напомним, что ранее ученые раскрыли главную особенность коронавируса SARS-CoV2.

До этого эксперт поделился неутешительным прогнозом о коронавирусе.