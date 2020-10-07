Под Одессой дама на внедорожнике устроила жесткое ДТП и сильно травмировала "копа"

Под Одессой женщина за рулем внедорожника Range Rover устроила серьезное ДТП с пострадавшим - водитель влетела в автомобиль полицейских, и сотрудника правоохранительных органов госпитализировали с тяжелыми травмами.

Инцидент произошел около села Шабо в Белгород-Днестровском районе. Об этом 7 октября передали в пресс-службе полиции области.

Предварительно было установлено, что во вторник вечером женщина-водитель на развилке трассы не предоставила преимущество в движении служебному автомобилю полиции "ВАЗ", и врезалась в машину.

В результате аварии обе машины были разбиты. И внедорожник, и полицейский "ВАЗ" транспортировали на арест-площадку.

По факту аварии было открыто уголовное производство по ст. 286 УК. Все детали и обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

Отмечается, что водителей проверили на содержание алкоголя в крови - результаты теста показали, что оба были трезвые.

Женщина на Range Rover не пострадала в столкновении, однако один из полицейских получил серьезные травмы.

Как пишет "Бессарабия INFORM" со ссылкой на сообщение Белгород-Днестровского горрайонного отделения ГСЧС, "копа" госпитализировали с переломом костей таза, травмами головы и ноги.

Мужчина не мог самостоятельно выбраться из искореженного автомобиля - его зажало в салоне. Однако еще до приезда спасателей и медиков пострадавшего помогли достать очевидцы ДТП, после чего его увезли в карете "скорой" в больницу.

Под Одессой женщина-водитель протаранила полицейское авто (фото: od.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Одессе 18-летний лихач протаранил припаркованные авто, и машины отбросило на пешехода.

Также мы писали о том, что недавно под Запорожьем подросток в ДТП убил троих людей.