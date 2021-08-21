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На одесском пляже турист отказался одеть нижнее белье и устроил драку с "копом"

Автор: Владимир Костырин

В Одессе на пляже турист совершенно без одежды зашел в кафе, не реагировал на просьбы персонала одеть нижнее белье и рассчитаться за заказ, а когда вызвали правоохранителей, набросился на "копа" с кулаками.

Об этом передали в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Инцидент произошел на популярном среди туристов и горожан пляже "Ланжерон", где, как правило, всегда достаточно многолюдно.

Один из отдыхающих туристов оказался приверженцем нудизма - мужчина снял с себя одежду, в том числе и плавки, и отправился подкрепиться в кафе.

Судя по всему, официанты все же приняли заказ у посетителя "в костюме Адама", хотя и возмущались его внешнему виду. Но когда дело дошло до оплаты, конфликтная ситуация обострилась.

Персонал заведения общественного питания вызвал полицию, чтобы те разобрались с неадекватом. Но голый турист стал буйствовать и накинулся на участкового офицера, устроив драку.

По словам начальника отделения следственного отдела полиции №2 Одесского райуправления Анны Войтенко, за умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому мужчине объявили подозрение по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса.

Агрессивного туриста-нудиста также поместили в изолятор временного содержания.

Как сообщалось, ранее в июле в Одессе полуобнаженная пара ехала в маршрутке, и в транспорте произошла потасовка с возмущенными пассажирами.

Также мы писали о том, что перед этим в июне в Киеве обнаженный мужчина гулял посреди дороги, и ситуацию сняли на видео.

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Одесса