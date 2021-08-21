На одесском пляже турист отказался одеть нижнее белье и устроил драку с "копом"

Инцидент произошел на популярном среди туристов и горожан пляже "Ланжерон", где, как правило, всегда достаточно многолюдно.

Один из отдыхающих туристов оказался приверженцем нудизма - мужчина снял с себя одежду, в том числе и плавки, и отправился подкрепиться в кафе.

Судя по всему, официанты все же приняли заказ у посетителя "в костюме Адама", хотя и возмущались его внешнему виду. Но когда дело дошло до оплаты, конфликтная ситуация обострилась.

Персонал заведения общественного питания вызвал полицию, чтобы те разобрались с неадекватом. Но голый турист стал буйствовать и накинулся на участкового офицера, устроив драку.

По словам начальника отделения следственного отдела полиции №2 Одесского райуправления Анны Войтенко, за умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому мужчине объявили подозрение по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса.

Агрессивного туриста-нудиста также поместили в изолятор временного содержания.