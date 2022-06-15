На одесском пляже парочка устроила интим: как наказали любовников

Решением Киевского районного суда Одессы оба нарушителя были отправлены под домашний арест.

Для 47-летнего иностранца он будет круглосуточным, а его подруга - 32-летняя одесситка - должна находиться под домашним арестом только ночью: с 20:00 до 06:00.

Пресс-секретарь суда Артем Шаповал уточнил, что парочке грозит до 5 лет лишения свободы в соответствии с ч. 2 ст. 296.

Как отметили в пресс-службе полиции Одесской области, граждане, которые удовлетворяли сексуальные желания в общественном месте в присутствии людей, совершили "грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся исключительным цинизмом, соединенным с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявлением бесстыдства и грубой непристойности".

Кадры с любовными утехами попали в сеть 13 июня. На ролике можно увидеть, как парочка занималась оральным сексом на территории одесского заведения "Public Beach Club", при этом мужчина спокойно покуривал кальян.

Само видео можно посмотреть по этой ссылке.

Позже в пабликах стали появляться "объяснения" бесстыжих любовников...

Парочка устроила интим на пляже Одессы (фото: t.me)

...а пользователи сети высказывали предположения, что мужчине-нарушителю могут вручить повестку в военкомат.