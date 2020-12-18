В Одесском облсовете снова подрались депутаты: били стекла и штурмовали зал (видео)

В Одесском облсовете произошла драка (фото: odessitua.com)

В Одесском областном совете депутаты снова устроили драку - народные избранники во время второй сессии блокировали трибуну, били стекла, скандалили и выясняли отношения кулаками.

Конфликт во время заседания облсовета вспыхнул еще утром 18 декабря, и депутаты длительное время не могли начать работу. Об этом передает "Думская".

Одесские политики поочередно блокировали трибуну, из-за чего часто объявляли перерывы и голосовали поднятием рук.

Первыми "брать" трибуну решили представители ОПЗЖ, "Партии Шария" и "За Майбутне". Их неудачная попытка закончилась разбитым стеклом.

Видео: В Одесском облсовете вспыхнула потасовка между депутатами 18 декабря

Около полудня группа депутатов горсовета от ОПЗЖ во главе с Виктором Баранским и Виталием Саутенковым попыталась прорваться в сессионный зал.

Видео: Депутаты Одесского облсовета устроили потасовку 18 декабря

В коридоре завязалась потасовка, были разбиты стекла. Полицейские пробовали не пропустить депутатов.

Видео: В Одесском облсовете депутаты штурмовали сессионный зал

Позже трибуну взяли под контроль депутаты от "Слуги народа", "ЕС", "Доверяй делам" и "Батькивщины".

На трибуне постоянно возникали потасовки с участием депутата от "Батькивщины" Андрея Бабенко.

Напомним, что в прошлый раз в Одессе депутаты облсовета устроили массовое побоище в зале заседаний 4 декабря, и в сети появилось видео драки.

Также мы писали о том, что в ноябре нардепы устроили драку в Раде, и конфликт попал на видео.