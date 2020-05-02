Одесского похитителя детей суд отпустил домой под личное обязательство

В Одессе мужчина пытался похитить девочек (коллаж РБК-Украина)

В Одессе судьи сочли действия подозреваемого недостаточно опасными для общества

В Одессе суд выпустил из-под стражи мужчину, который пытался похитить 7-летнюю девочку в поселке Курисово и увезти на автомобиле. Тогда Яне удалось вырваться и убежать, а злоумышленника позже задержали полицейские.

В тот же день - 28 апреля - правоохранители получили сообщения об аналогичном происшествии уже в другом селе - в Березовке он пытался украсть 8-летнюю Варю Ж. В телефоне 39-летнего подозреваемого "копы" обнаружили порнографическое видео с участием детей.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области рассказали, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Лиманского отделения полиции. Мужчине сообщили о подозрении в похищении ребенка.

Как стало известно, Коминтерновский райсуд Одессы отправил задержанного под домашний арест.

Такое решение принял следственный судья Барвенко, передает местное издание "Думская".

Теперь подозреваемый в попытке похищения детей одессит Николай В. должен носить электронный браслет. Также он пообещал ходить на судебные заседания.

"В ходе определения меры пресечения судьи сочли действия Николая В. недостаточно опасными для общества, а также то, что на содержании у подозреваемого - двухлетний ребенок", - говорится в сообщении.

Источники издания отметили, что у дома мужчины, который нигде официально не работает, полицейские во время обыска нашли у него в компьютере и мобильнике около сотни видео и фото с детской порнографией. Некоторые не были скачаны из интернета, а явно записаны самостоятельно.

Сам Николай признался, что хотел заманить девочек в свой автомобиль детскими игрушками в коробке (лежали в салоне на заднем сидении), а после похищения намеревался их совратить.

В отделе коммуникации полиции Одесской области рассказали, что после задержания подозреваемого начали производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

В то же время производство по подозрению в развращении малолетних открыто не было.

Перед тем, как отправиться на "охоту на детей", Николай перекрашивал свою белую иномарку Mercedes в другой цвет при помощи баллончика с легко смывающейся краской.

"Интересно также, что 4 апреля 2020 года Николай В. выезжал на сутки в Скадовск, а на следующий день вернулся на частично перекрашенной машине", - говорится в материале.

Также источник издания в полиции рассказал, что следствие нашло в изъятых при обыске у подозреваемого телефонах "интересную информацию - неоднократные звонки нескольким известным одесским криминальным авторитетам".

Ранее мы писали о том, что в апреле в Киеве поймали опасного преступника, который совершал насилие над несовершеннолетними девочками. 41-летний мужчина был задержан за растление 10-летнего ребенка. В ходе расследование выяснилось, что его жертвами стали еще восемь девочек в возрасте от 9 до 16 лет.