Одесситка стала самой красивой студенткой Украины: знойные фото

В конкурсе красоты Студмисс Украины 2019 приняло участие самые красивые студентки Украины
Грандиозный конкурс красоты Студмисс Украины 2019 состоялся 17 ноября в Международный день студента. За звание "самой красивой студентки" боролись участницы, победившие в аналогичном соревновании на региональном уровне.
Финал состоялся в Киеве в концерт-холле ATLAS. Состязание состояло из различных конкурсов, в которых девушки показывали свои таланты, красоту и интеллектуальные способности.
Тройка финалистов Студмисс 2019: Виктория, Дарина, Аделина (фото: instagram.com)
Девушки выходили в вечерних нарядах от украинских дизайнеров, в которых демонстрировали изящные фигурки.
В тройку финалистов вошли одесситка Дарина, Виктория из Винницы, а также Аделина из Житомира.
Тройка финалистов: Аделина, Дарина, Виктория (фото: instagram.com/studmissua)
В итоге главную корону студенческого конкурса красоты взяла Дарина Самсонникова из Одесского национального морского университета.
Девушка в Instagram поблагодарила родных и близких за поддержку и веру в нее.
"Сегодня я стала Студмисс Украины 2019! Эмоции, счастье, слезы!" - написала Даша.
Даша Самсонникова порой выкладывает в Instagram довольно откровенные снимки, не стесняясь демонстрировать свои достоинства.
Студмисс Украины 2019 Даша Самсонникова (фото: instagram.com/dashasams)