Одесситка стала самой красивой студенткой Украины: знойные фото

Грандиозный конкурс красоты Студмисс Украины 2019 состоялся 17 ноября в Международный день студента. За звание "самой красивой студентки" боролись участницы, победившие в аналогичном соревновании на региональном уровне.

Финал состоялся в Киеве в концерт-холле ATLAS. Состязание состояло из различных конкурсов, в которых девушки показывали свои таланты, красоту и интеллектуальные способности.

Тройка финалистов Студмисс 2019: Виктория, Дарина, Аделина (фото: instagram.com)

Девушки выходили в вечерних нарядах от украинских дизайнеров, в которых демонстрировали изящные фигурки.

В тройку финалистов вошли одесситка Дарина, Виктория из Винницы, а также Аделина из Житомира.

Тройка финалистов: Аделина, Дарина, Виктория (фото: instagram.com/studmissua)

В итоге главную корону студенческого конкурса красоты взяла Дарина Самсонникова из Одесского национального морского университета.

Девушка в Instagram поблагодарила родных и близких за поддержку и веру в нее.

"Сегодня я стала Студмисс Украины 2019! Эмоции, счастье, слезы!" - написала Даша.

Даша Самсонникова порой выкладывает в Instagram довольно откровенные снимки, не стесняясь демонстрировать свои достоинства.

Студмисс Украины 2019 Даша Самсонникова (фото: instagram.com/dashasams)