В Одессе загорелся рынок: пожар тушили обнаженные люди (фото)

В Одессе в ночь на 28 августа загорелся рынок "Северный". На место ЧП сразу же прибежали люди, которые были неподалеку, а также неизвестные "нудисты", которые пытались потушить пожар подручными средствами. Об этом пишет "Думская".

После этого на место пожара приехали спасатели и им удалось ликвидировать возгорание, которое началось в овощных рядах. Рано утром пожар потушили.

Как сообщает ГСЧС, на рынке сгорело 40 торговых павильонов. Пожар локализовали в 04:54 и ликвидировали в 05:04 на площади 350 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара называют аварийный режим работы электрооборудования в одном из павильонов.

Фото: Пожар начался в овощных рядах (dumskaya.net)

Огонь повредил конструкции на рынке и товар, который там был.

Фото: Последствия пожара (dumskaya.net)

Фото: Неизвестные нудисты помогли потушить пожар (dumskaya.net)

Как мы ранее писали, в селе Кишин Житомирской области почти каждую ночь происходят поджоги. Люди дошли уже до того, что каждую ночь в засадах находиться до 150 человек с ружьями.

Напомним, что в Полтавской области горели почти 50 га сухой травы. Пожар удалось локализировать.