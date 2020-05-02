В Одессе возле Дома профсоюзов напали на блогера из-за украинского языка: видео конфликта

В Одессе возле Дома профсоюзов на Куликовом поле во время мероприятий к годовщине событий 2 мая завязалась потасовка - сторонники Антимайдана грубо обматюкали стримера за украинский язык и один из них ударил блогера. Тот в ответ толкнул агрессивного мужчину, и вскоре конфликт остановили активисты из патриотических организаций.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Одесской области, одессита 1965 года рождения, который затеял ссору с нецензурной бранью с прохожим, "копы" усмирили и доставили в Приморский отдел.

На мужчину составили протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КУоАП.

Инцидент произошел перед входом на Куликово поле, которое сегодня окружено правоохранителями - там выстроилась очередь людей, которые пришли возложить цветы.

Блогер Валентин Ткачук наблюдал за процессом, общался с пришедшими и вел трансляцию. Стычка возникла из-за того, что один из мужчин в очереди возмутился разговором стримера на украинском языке.

Видео с места событий опубликовано на Facebook-странице блогера (на кадрах на него напали на 8-й минуте).

Видео: В Одессе 2 мая на блогера напали за украинский язык

После потасовки Ткачук отметил журналистам, что не знает людей, которые стали проявлять агрессию.

"Конфликт произошел, потому что я говорил на украинском языке. Такого раньше не было", - сказал блогер.

Также он обратился в полицию по факту инцидента.

В шестую годовщину событий 2 мая в Одессе правоохранители перешли к усиленному режиму службы. Куликово поле было оцеплено правоохранителями, но людей на площадь все же пропускают.

Видео: В Одессе 2 мая на Куликовом поле произошло нападение на блогера за украинский язык

Ранее мы сообщали, что в конце марта в Одессе произошла массовая драка со стрельбой - конфликт вспыхнул между местными активистами и любителями "русского мира", а началось все из-за портрета Сталина.