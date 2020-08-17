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В Одессе усилили карантин: какие ввели ограничения в городе

Одесса, Понедельник 17 августа 2020 16:21
В Одессе усилили карантин: какие ввели ограничения в городе
В Одессе ввели новые карантинные ограничения (Фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Одессе и области усилили карантинные ограничения

В Украине с понедельника поменялись правила адаптивного карантина и несколько областей попали в разные зоны. Курортная Одесса попала в "желтую" зону, а это значит, что в регионе ввели новые ограничения.

В Одессе с 17 августа в общественных местах закрытого типа (в зданиях) можно находиться только в медицинских масках и респираторах. Такое решение приняли на комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета.

Также появились дополнительные ограничения в транспорте – перевозить пассажиров можно только на местах для сидения, стоячие места – под запретом. В кинотеатрах можно продавать билеты только на половину мест в зале. Посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно) – запрещены.

Новые ограничения были введены, так как в Одессе и Одесской области снова стало расти количество пациентов с COVID-19. В "красную" зону попало только одно село в Одесской области – Беляевка. На данный момент в больницах Одессы находится 253 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Срок действия решения комиссии и прикрепление к карантинной зоне "желтого" уровня – 14 дней. По истечении этого срока, комиссия будет снова пересматривать решение об ограничениях.

Ранее мы писали о том, что в "желтую" зону попал также Киев и рассказывали об ограничениях в столице.

Также мы сообщали о том, что по состоянию на 17 августа не готовы к ослаблению карантина более 10 областей Украины.

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