В Одессе умерла мать мальчика с инвалидностью, который жил в парке с родителями

В Одессе в семье мальчика с инвалидностью, который жил в парке со своими родителями, произошло горе - умерла мама ребенка.

Несколько дней назад неравнодушные люди решили помочь им в беде и предложили жилье, работу и деньги отцу и матери 9-летнего мальчика. Его же забрали в центр социально-психологической реабилитации детей.

Сегодня стало известно, что скончалась мама ребенка, у которой также была инвалидность. Об этом 5 сентября сообщил в своем Facebook заместитель начальника отдела ювенальной превенции управления регионального главка Нацполиции Дмитрий Ревун.

"Любые слова соболезнования вряд ли утешат ребенка, когда он теряет родителя. К сожалению, вчера скончалась мама из семьи, которая жила в парке, о чем пока ребенку не сообщали. Отец ребенка сказал, что расскажет ему все сам, но пока еще не знает как это сделать", - написал он.

Причину смерти женщины и диагнозы Ревун не разгласил из моральных соображений.

Также он рассказал, что перед самой непогодой на время удалось найти временное жилье для отца мальчика и деньги.

Служба по делам детей активно включились в ситуацию и сопровождает мальчика.

"Одесские волонтеры обещали включиться в помощь отцу и сыну, в понедельник все вместе продумаем ближайшие планы: психологи, юристы, работа, жилье... Им прийдется планировать жить по-новому, в новых условиях. И важно, что нашлись люди, готовые активно участвовать в жизни этой семьи", - говорится в публикации.

В сети в комментариях к сообщению высказывают слова поддержки мальчику и его отцу, а также предлагают свою помочь семье.

Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Дмитрия Ревуна

Как сообщалось ранее, недавно в центре Киева задержали женщину, которая носила своего трехмесячного ребенка в сумке.