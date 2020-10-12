ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе учительница затравила учеников за украинский язык: родители подняли скандал

Автор: Людмила Жукова

В одесской школе работает учитель с сепаратистскими настроениями

В одесской гимназии №4 разгорелся нешуточный скандал. Родителям стало известно, что учительница рисования Пирогова Раиса Николаевна унижает детей из-за того, что они отвечают ей на украинском языке. История произошла на одном из уроков педагога. Учитель ругала девочку, которая забыла альбом по рисованию, и ответила ей на украинском языке.

Самые читаемые новости

После этого учительница начала привселюдно начала троллить ребенка и унижать. Запись разговора в классе опубликовали на странице "родители SOS" в Facebook.

Учитель при детях довела ребенка до слез, а потом сказала девочке "не реви". Также преподаватель говорит детям, что девочка ставит себя выше всех, так как общается на украинском языке.

В комментариях родители пришли в бешенство от услышанного. Люди не понимают, как такое может происходить в украинской школе. Украинцы требуют уволить учительницу и директора школы.

  • Какой ужас, прощает училка ВСЕ бедной девчонке...Просто слов нет. Эту учительницу однозначно должна знать вся Украина.
  • Кто ей дал право работать с детьми.
  • Это чистой воды булинг!
  • Звільнити та оштрафувати. ЇЇ та директора.
  • Ця вчителиця профдеформована до стану неповернення.
  • Звільнити без права надалі працювати в освіті- на жаль, інакше це не викоріниш.
  • Тварюка, а не вчителька. Навiть я плакала! Уявляю, як себе почувала та дитина.
  • Справа не в мові, а в психічно-неврівноважених вчителях, вона просто відривалася на дитині. Звільнити паскуду!!!

Как мы писали, под Харьковом учительница била 5-классницу книгой по голове, детали ЧП.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины учитель