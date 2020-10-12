В Одессе учительница затравила учеников за украинский язык: родители подняли скандал

В одесской школе работает учитель с сепаратистскими настроениями
В одесской гимназии №4 разгорелся нешуточный скандал. Родителям стало известно, что учительница рисования Пирогова Раиса Николаевна унижает детей из-за того, что они отвечают ей на украинском языке. История произошла на одном из уроков педагога. Учитель ругала девочку, которая забыла альбом по рисованию, и ответила ей на украинском языке.
После этого учительница начала привселюдно начала троллить ребенка и унижать. Запись разговора в классе опубликовали на странице "родители SOS" в Facebook.
Учитель при детях довела ребенка до слез, а потом сказала девочке "не реви". Также преподаватель говорит детям, что девочка ставит себя выше всех, так как общается на украинском языке.
В комментариях родители пришли в бешенство от услышанного. Люди не понимают, как такое может происходить в украинской школе. Украинцы требуют уволить учительницу и директора школы.
Как мы писали, под Харьковом учительница била 5-классницу книгой по голове, детали ЧП.