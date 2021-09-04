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В Одессе трамвай сошел с рельсов и сбил пешехода

Автор: Владимир Костырин

В Одессе вагон трамвая сошел с рельсов во время движения транспорта и ударил прохожего - молодой человек получил травму головы, и пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Об этом 4 сентября передает местное издание "Думская".

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу на улице Старопортофранковской в районе пересечения с Тираспольской.

На место прибыли сотрудники полиции и карета "скорой". Правоохранители выясняют причины и детали происшествия.

Сошедший с рельсов вагон задел одессита задней тележкой. Пострадавшего было решено госпитализировать.

В Одессе вагон трамвая устроил "дрифт" и сбил пешехода (фото: dumskaya.net)

В коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс" уточнили, что трамвай №5 в момент происшествия двигался в направлении автовокзала.

После инцидента на аварийном участке начали проводить восстановительные работы. Движение трамваев №5 и 28 было временно заблокировано в обе стороны.

Видео: в Одессе трамвай сошел с рельсов и сбил пешехода

Отметим, что инциденты с "дрифтом" трамваев случаются нередко. Так, например, в мае этого года в Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в столб на улице Леонтовича, в Киеве в тот же месяц общественный транспорт сходил с рельсов около рынка "Юность", а в 2019-м в Харькове "сбежавший" трамвай врезался в авто с ребенком, и в аварии тогда пострадала 41-летняя женщина вместе со своей 4-летней дочерью.

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ДТПОдесса