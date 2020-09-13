В Одессе в трамвае неадекваты избили пенсионерку: поступок водителя поразил сеть

В Одессе в салоне трамвая мужчины в состоянии алкогольного опьянения избили пенсионерку. Они также нападали на других пассажиров преклонного возраста. В результате инцидента водитель самостоятельно смог буквально выбросить неадекватов из салона. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Одесса INFO.

По данным свидетелей, двое пьяных пассажиров трамвая №3 начали разборки с другими пассажирами во время движения. Мужчины приставали к пенсионерам и избили женщину пожилого возраста.

"Один с желтой сумкой стал бить женщину, "качать права", досталось и некоторым другим пенсионерам. Повод не удалось установить", - пишут в сети очевидцы инцидента.

Водитель трамвая предпринимал меры по устранению конфликта, однако это не привело к ожидаемому результату. В итоге водитель был вынужден применить силу и высадить бандитов на следующей остановке.

"Водитель сказал раз, сказал второй раз, встал, "вломил" и высадил их к черту. Горжусь такими", - отметил очевидец.

В Одессе в трамвае мужчины на видео избили пенсионерку

Напомним, что ранее мы писали, что в Одессе произошло ДТП, которое спасло жизни пешеходов.

Ранее мы также писали, что в Киеве полицейский шел с работы и спас женщин от нападения. Фото героя сделала пользователь сети, ставшая свидетелем данного происшествия.