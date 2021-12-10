В Одессе строитель сорвался с 3-го этажа, но коллеги отказались вызвать "скорую"

Инцидент произошел на улице Дерибасовская, 19, где ремонтируют фасад старинного трехэтажного здания, памятник архитектуры местного значения. Там при работах упал строитель, но вызывать для него медиков руководство бригады не спешило - мол, разберемся сами.

Это возмутило очевидцев происшествия. Когда представители СМИ прибыли на стройплощадку, чтобы выяснить детали ЧП и зафиксировать правонарушение, их не пустили внутрь.

После этого между охранниками стройплощадки и журналистами произошла потасовка.

"Из-за столкновений и огласки ситуации, руководству строителей пришлось вызвать "скорую помощь". После этого пострадавшего госпитализировали", - говорится в публикации.

Когда строителя на носилках заносили в карету "экстренки", пострадавший был в сознании.

Пострадавшего рабочего таки госпитализировали после скандала (фото: t.me/odesalivetv)

По словам очевидцев, строитель во время работ не использовал страховку.

Также в сети опубликовали видео с места происшествия. Кадры можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - звучит нецензурная лексика!)

Кроме того, на место инцидента вызвали правоохранителей.

Инцидент произошел на стройплощадке в центре Одессы (фото: t.me/odesalivetv)