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В Одессе при странных обстоятельствах умер подросток: говорил по телефону и отключился

Автор: Людмила Жукова

В Одессе в кафе произошел шокирующий случай. 17-летний подросток внезапно умер. До этого он говорил по телефону, при чем он ничего не ел и не пил.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Одесса INFO".

Как все произошло

Трагедия произошла в кафе "Чердак". Как рассказали очевидцы, 17-летний парень находился в компании друзей, ничего не ел и не пил. Он как раз говорил по телефону, когда вдруг потерял сознание и так не пришел в себя.

Друзья парня вызвали скорую и позвонили его близким. До приезда скорой они и работники кафе пытались реанимировать подростка. Скорая помощь прибыла на место через 17 минут. Медики тоже проводили реанимационные мероприятия, но безрезультатно. К сожалению, парень умер, так и не приходя в сознание.

Родные рассказали, что у парня были проблемы с давлением и щитовидной железой. Все обстоятельства смерти сейчас выясняются.

В Одессе в кафе умер подросток (фото:t.me/c/1450213869)

Как мы ранее писали, под Днепром погиб подросток, вдохнувший газ из баллона.

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Одесса