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В Одессе стая бездомных собак набросилась на ребенка: власти города на жалобы не реагируют

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе на улице Семена Палия 5 бездомных псов налетели на маленького мальчика. На помощь ребенку прибежали соседи и охранник, которые быстро среагировали. Поэтому ребенок сильно не пострадал.

Об этом в Telegram-канале сообщил 7 канал.

Так, инцидент произошел вечером 5 октября. Всего на Семена поджигателя, 22-а живет по меньшей мере 20 собак.

Почему собаки набросились на мальчика

На видео видно, что мальчик присел, чтобы погладить собаку. Однако, к нему подошла целая свора псов и набросилась на него.

Крики мальчика услышали соседи. Они вместе с охранником разогнали собак и спасли ребенка. Однако, мальчика все-таки успел укусить один пес. У ребенка есть рана на левой ягодице. Родители мальчика немедленно отвезли его в больницу и там ему сделали прививку от столбняка.

По словам жильцов дома, бездомных псов на самом деле около двадцати. Они поселились во дворе со времен, когда дома еще строили.

Мать потерпевшего и другие местные уже обращались к местной власти, чтобы она решила проблему. Однако там на жалобы не реагируют.

Ранее мы сообщали, что в Киеве бойцовский пес разодрал кошку. Поэтому теперь жители микрорайона боятся за свои жизни.

Также мы писали, что в Запорожье перед входом в торговый центр нашли собаку с запиской.

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