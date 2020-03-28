В Одессе из-за Сталина произошла массовая драка со стрельбой и слезоточивым газом

В Одессе произошла массовая драка со стрельбой - конфликт вспыхнул между местными активистами и любителями "русского мира", а началось все из-за портрета Сталина на автомобиле директора одного из магазинов по ремонту техники.

По словам активиста Демьяна Ганула, инцидент произошел 28 марта в Суворовском районе на улице Марсельской. Мужчина вместе с другом заметил машину с портретом советского диктатора, возле которой стоял и владелец транспорта.

"Так как мы с ним знакомы по ситуации с запрещенной символикой раньше, я попросил снять портрет с авто добровольно. Он отказался, согласился подождать полицию", - говорится в публикации на странице в Facebook.

Он рассказал, что когда прибыли патрульные, на место также подтянулась и группа молодчиков-украинофобов из сепаратистской групировки "ОНР".

"Мы хотели объяснить им кто такой Сталин, но это было безрезультатно, под влиянием алкоголя и пропаганды их мозг превратился в вату. После долгой беседы в ход пошли цитатки вроде - "бандеровские бесы вон из Адессы", "у нас гражданская вайна" и т.д. Конечно после "Адесса русский горад" наши уши отказались это слышать и началась массовая драка. Так, где-то 20+ "бойцов" не существующей "республики" хотели поскорее попасть на концерт Кобзона", - описал ситуацию Ганул.

Активист рассказал, что был вынужден выстрелить в воздух, так как "сидеть за ликвидацию этих подонков желания нет".

Закончилось все тем, что портрет "вождя" самостоятельно снял владелец авто.

Ганул подчеркивает, что мужчина должен все таки ответить перед законом, "а еще, мне кажется, он закроет магазин по ремонту - не подобает зарабатывать деньги в стране, которую не уважаешь".

Также активист поблагодарил всех, кто прибыл к ним на помощь.

Ганул опубликовал в сети фото любителя Сталина.

В Одессе из-за любителя Сталина произошла массовая драка (Фото с Facebook-страницы Демьяна Ганула

Как отметил активист Игорь Бею, полицейские использовали слезоточивый газ для того, что бы успокоить "эту шоблу".

"Плохо конечно же, что полицией не было задержано ни одного, но это не конец", - написал он в своем Facebook.

Видео: в Одессе любителя Сталина заставили убрать наклейку с портетом "вождя"

Напомним, что недавно нардеп Илья Кива похвалил Сталина и попал в очередной скандал - политик опубликовал цитату диктатора в сети и нарвался на волну критики.