В Одессе сотрудник полиции изнасиловал девушку-подростка

В Одессе под суд отправили бывшего инспектора сектора ювенальной превенции Михаила Положенцева. Досудебным расследованием было установлено, что он изнасиловал 17-летнюю девушку, с которой столкнулся по своей работе.

Мать подростка обратилась в полицию по поводу исчезновения дочери из дома. Семья считалась неблагополучной, но девочка хорошо училась. Дома часто вспыхивали конфликты и после одного из них девочка сбежала из дома. Сотрудники правоохранительных органов ребенка отыскали, в отношении матери составили административный протокол и провели беседу с подростком. Среди тех, кто занимался этим делом, был и 29-летний Михаил Положенцев, который был куратором программы по противодействию домашнего насилия "Полина". Детали сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Через некоторое время после знакомства Положенцев, который занимал пост инспектора сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Одессы, заманил девушку на встречу, заставил ее поехать к нему домой, изнасиловал, а потом отвез ее на остановку общественного транспорта.

Через несколько дней девушка решилась рассказать о преступлении своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Было заведено уголовное дело и открыто досудебное расследование. В прокуратуре Одесской области начали дело тормозить и утверждали, что доказательств недостаточно, а жертва должна пройти психико-психиатрическую экспертизу. Подозреваемый Положенцев уволился из полиции и даже смог выехать за границу.

Однако, экспертиза показала, что на белье жертвы присутствуют биологические материалы с ДНК Положенцева. Преступник на тот момент вернулся из Молдовы, и следователи приняли решение мужчину задержать и объявить ему подозрение в изнасиловании несовершеннолетней. Во внимание были приняты также опросы свидетелей, судовые экспертизы и другие следственные мероприятия.

​Михаилу Положенцеву инкриминируют совершение преступления по ч.3 ст. 152 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

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