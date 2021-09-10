В Одессе в школах от COVID-19 начали прививать педагогов: где вакцинируют

Так, в спортивном лицее "Олимпиец" уже началась вакцинация работников школ. Здесь прививаться пришли 70 человек. Также более 100 педагогов сегодня должны были вакцинироваться в 13-й школе.

По словам семейного врача Ирины Ткаченко, некоторые учителя делают прививки добровольно, а есть и те кто ищет какие-то медицинские отводы. Но в Украине пока добровольная вакцинация, говорит медик.

Сколько учителей получить прививку

Выездные вакцинации будут организовывать, как только в школе соберется достаточное количество желающих получить прививки. Такая кампания даст свои результаты, надеются педагоги. В частности, если на прошлой неделе в городе получили вакцину лишь 48% педагогов, то сейчас их уже 57%, и эта цифра будет увеличиваться.

Как рассказала директора департамента образования Елена Буйневич, вакцинированных мало для того, чтобы все учебные заведения работали в случае таких требований постановления. Однако, в Одессе достаточно большое количество тех заведений, которые приближаются к той цифре, когда уже школа или садик сможет полноценно работать.

"Если их было 17 на прошлой неделе, то уже сейчас мы имеем 36 заведений", - отметила Елена.

Однако, есть и худшие ситуации в школах, где еще ни один учитель не получил прививки. Уже вторую неделю Одесская область находится в тройке лидеров по темпам выявления заболевших ковидом, поэтому в любой момент может попасть в "желтую" зону.