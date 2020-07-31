В Одессе с пляжей грузовиками вывезли 200 тонн токсичных водорослей: видео

В Одессе с пляжей вывезли сотни тонн водорослей, которые в течение месяца мешали отдыхающим купаться и представляли угрозу для здоровья людей, так как при цветении растительность выделяет в море токсичные вещества.

В июле пляжи города несколько раз чистили от "зеленых оккупантов" спасатели, коммунальщики и сотрудники Департамента городского хозяйства Одесского городского совета. После очистки берега от водорослей начали разрыхлять песок и собирать мусор, оставленный отдыхающими - теперь такие работы будут проводиться регулярно с пяти до восьми утра. Об этом рассказал представитель КП "Побережье Одессы" Илья Беляк, передает местное издание "Град".

"С помощью трактора будет разрыхление происходить на территории пляжа Лузановка, на всех остальных пляжах, где нет возможности подъезда трактора, или специальной техники, проводится разрыхление с помощью ручной техники", - объяснил он.

Морские растения решили утилизировать естественным способом, то есть способом гниения, как компост, и в дальнейшем ими будут удобрять почву.

По словам заведующего пляжем "Гидропарк Лузановка" Юрия Гуллы, удалось вывезти 16 грузовиков МАЗ водорослей - а это до 200 тонн.

"Помогла природа нам, потому что волна чуть поднялась и остаток забрала, сейчас вода чистенькая, ну местами вот есть и пробуем новоиспеченной техникой скажем так экспериментировать", - добавил он после крайней уборки в конце июля.

Видео: В Одессе пляж Лузановка очистили от водорослей

Подобные работы проводились и в начале месяца. Коммунальщики "Побережье Одессы" показали видео, как спецтехника чистит от водорослей пляж Лузановка. Растения собирали тракторами и грузили на вывоз экскаваторами.

Водоросли на одесских пляжах собирали техникой и вывозили грузовиками (Фото: скриншот с видео facebook.com/poberejye.odessa)

Дело в том, что еще 1 июля в Управлении государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области прокомментировали жалобы отдыхающих на цветение моря, неприятный запах и киселеобразную воду и объяснили неудобства водорослями.

"Из-за высокой температуры и влажности окружающего воздуха в Черном море у побережья Одессы образовалось цветения водорослей... По данным Института морей - это обычное цветения водорослей, идет определенное выделение в море токсичных веществ, и на этот период посетителям нашего города не рекомендуется купаться", - писало УНН со ссылкой на начальника ведомства Лидию Степанову.

Видео: В Одессе с пляжей вывезли многие тонны водорослей

Как сообщалось ранее, в Киеве бьют тревогу из-за аномального нашествия медуз, и экологи объяснили, в чем причина.

Также мы писали о том, что популярный украинский курорт атакуют медузы, и с пляжа их вывозят тачками.