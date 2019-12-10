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В Одессе срочно эвакуировали жителей дома возле сгоревшего колледжа

STYLERПерсоны    10.12.2019 - 16:07
В Одессе срочно эвакуировали жителей дома возле сгоревшего колледжа
Пожар в Одессе на Троицкой (коллаж: РБК-Украина)

В Одессе начался частичный демонтаж сгоревшего дома Асвадурова

Пожар в Одессе привел к гибели двенадцати человек, десять - нашли под завалами, а двое - умерло в больнице. Спасатели приостановили поисковые работы во флигеле, который мог упасть на них. Было принято решение частично разрушить аварийный отсек. В сети появились фото и видео демонтажа части дома Асвадурова на углу Троицкой и Пушкинской.

Улица Пушкинская была перекрыта с утра, а жителей соседнего дома попросили покинуть квартиры в случае, если при проведении демонтажных работ что-то пойдет не так.

В Одессе срочно эвакуировали жителей дома возле сгоревшего колледжа

В Одессе демонтируют часть здания после пожара (фото: Думская)

Верхнюю часть шестиэтажного здания при помощи машин повышенной проходимости обрушили во внутренний двор. Во дворе были настелены тюки соломы и деревянных поддонов, для того чтобы смягчить удар и не повредить остальные части дома.

В Одессе срочно эвакуировали жителей дома возле сгоревшего колледжа

В Одессе демонтируют часть здания после пожара (фото: Думская)

Спасатели при помощи тросов делают контролируемый завал, пишет "Думская".

Та часть дома, которую демонтируют, обвалена до первого этажа и стоит только на внешней несущей конструкции. Дом Асвадурова был построен еще в 1914 году, а проводка последний раз менялась там в 1966 году.

В Одессе демонтируют часть здания после пожара (видео YouTybe/Думская)

Момент обрушения Видео: Редакция

Опубліковано Подслушано Одесса Вівторок, 10 грудня 2019 р.

В Одессе демонтируют часть здания после пожара (видео: facebook.com/odessahello)

Напомним, 4 декабря около 10:00 началось возгорание на третьем этаже в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Предварительной причиной возгорания является неисправность удлинителя в кабинете заведующей.

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