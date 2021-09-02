В Одессе ребенка в детсаду избила воспитательница: пел во время тихого времени (видео)

Как рассказал ребенок, воспитательнице не понравилось, что он пел во время тихого времени. Поэтому она дважды ударила мальчика по щеке и голове. По состоянию на 2 сентября дети в удовлетворительном состоянии.

"Это был первый раз, когда меня ударили", – поделился ребенок.

Кроме того, детский сад "прикрывает" воспитателя и отказывается от разбирательств дела. Также женщина отказывается пройти полиграф, чтобы узнать, сказал ли правду мальчик.

В комментариях пользователи пишут, что воспитателя должны наказать.