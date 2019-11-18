В Одессе разгулялся опасный вирус: дети массово уходят на карантин

В Одессе обнаружили вспышку опасного вируса в одной из школ. Руководство приняло решение закрыть на карантин сразу восемь классов. Об этом сообщила директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

В Одесской школе № 63 вынуждены были отправить на карантин учеников сразу восьми классов из-за разгулявшегося вируса Коксаки – заболевания, которое очень быстро распространяется и имеет серьезные последствия.

"В коллективах, закрытых ныне на карантин классов болеет более 30 процентов детей (96 человек). У учеников, кроме привычных простудных заболеваний, зафиксировали также случай вируса Коксаки. Если ребенок имеет какие-либо проявления острых респираторных заболевания, просим родителей не отпускать детей с такими признаками в учебные и дошкольные заведения. Необходимо сразу обращаться к врачу", - сказала Буйневич.

Она добавила, что вирус Коксаки относится к острым респираторным заболеваниям и очень быстро распространяется.

"Характерной особенностью данной болезни является наличие сыпи на ладонях детей. Это заразное заболевание, и оно достаточно быстро поражает тех, кто контактирует с заболевшим человеком", - уточнила директор департамента и рассказала, что вирус Коксаки не является новым и ранее уже был зафиксирован в детских и школьных коллективах.

Елена Буйневич предупредила родителей, что, если учитель обнаружит в классе больного ребенка, то его будут вынуждены поместить в изолятор медпункта до того, как за ним в школу приедут родители.

"Вирус Коксаки – это энтеровирусное заболевание. Заражение возможно воздушно-капельным путем, через продукты, которые не прошли термическую обработку, через воду, а также это вирус называют болезнью немытых рук. Микробы поражают желудочно-кишечный тракт. Более всего вирусу Коксаки подвержены дети, в возрасте от 3 до 10 лет.

Первые признаки вируса Коксаки очень похоже на обычный грипп или простуду, а через пару дней появляются другие симптомы – небольшие пузыри с жидкостью на теле. Они могут появиться где угодно, но в первую очередь – во рту или на половых органах. Пузырьки не вызывают зуд, но появляется боль и дискомфорт. Еще один симптом Коксаки – сильная диарея.

Если вовремя не обратиться к врачу, то есть риск осложнений – общее воспаление центральной нервной системы, менингит, паралич, перикардит и развитие диабета.