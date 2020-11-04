В Одессе работники садика воровали еду у детей: появилось видео

В Одессе в детском садике сотрудники учреждения обворовывали маленьких воспитанников. Работники садика крали продукты питания, которые были предназначены для приготовления пищи детям.

Инцидент произошел в одном из детсадов на улице Краснова. Об этом 4 ноября передали в Киевском отделе полиции Одессы.

О ситуации стало известно после обращения к правоохранителям мамы ребенка. Женщина сообщила, что работники сада похищали продукты питания, которые предназначались детям.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. В полиции проинформировали, что сейчас ведется следствие и устанавливаются лица, причастные к такому правонарушению.

В сети появилось видео об инциденте, который имел место в садике №10 на улице Краснова 3В.

"Долго мы наблюдали как наши два повара и охранница пытаются вынести продукты, за которые мы платим... а потом мы удивляемся, почему наши дети недоедают... я бл*** горбачусь каждый день на работе, а вы выносите!", - эмоционально высказалась женщина, снимая видео о краже продуктов.

По ее словам, к воровству причастны два повара и завхоз, но последнюю застать на месте преступления не удалось.

Одна из мам, Анастасия Друмова, рассказала, что проблемы с едой в детском саду начались еще с сентября, передает "Трасса Е-95" в Facebook.

Отмечается, что ребенок после сада постоянно просил есть, а на вопрос о том, чем же его кормили, отвечал, что только кашей. На родительских собраниях взрослые возмущались такому рациону, однако руководство учреждения повторяло, что нет денег на большее разнообразие продуктов.

"В связи с карантином нас в садик не пускали, меню мы не видели, но воспитательница нашей группы отправляла нам фото. К сожалению, там не было никаких фруктов, овощей, были беспрерывные каши", - рассказала Друмова.

В пятницу, 30 октября, забирая своих детей, родители заметили, как два повара и охранник вышли с несколькими плотно набитыми пакетами. Пока повара перекидывали часть пакетов с едой через забор, родители детей подошли ближе и сняли происходящее на камеру. Одна из поваров убежала, другая на месте начала оправдываться, что продукты просроченные. В пакетах действительно оказалась еда - фрукты, овощи, молоко, яйца, - сверху прикрытые одеждой. Родители вызвали полицию.

"Да, уличены в таких ужасных вещах сотрудники, они были уволены на следующий день. Садик продолжит свою работу, для этого наберут других сотрудников и усилят контроль за качеством работы на кухне", - прокомментировала ситуацию глава департамента образования Елена Буйневич.

Видео: В Одессе сотрудники детского садика воровали еду у детей

Ранее сообщалось, что в детсаду Хмельницкого ребенок выпал из окна, и после инцидента воспитатель заверяла, что в этом ее вины нет.

Также мы писали о том, что недавно под Запорожьем медсестра детсада прописала ребенку мазь для котов.