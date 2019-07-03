В Одессе пятилетняя девочка выпала из окна 10-го этажа: подробности жуткой трагедии

Пятилетняя девочка разбилась насмерть после падения с многоэтажного дома в Приморском районе Одессы. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

По данным "Фактов", инцидент произошел в курортном микрорайоне Аркадия, в доме по улице Генуэзской. Очевидцы говорят, что причиной трагедии является москитная сетка, которая была плохо закреплена на оконной раме. Окно было открыто, девочка облокотилась на сетку и провалилась.

Ребенок выпал из окна 10 этажа в Одессе (фото: od.npu.gov.ua)

После падения на землю девочка получила несовместимые с жизнью телесные повреждения. Полиция рассматривает этот инцидент, как несчастный случай.

Кроме того, правоохранители призывают не терять бдительности в уходе за детьми.

Ребенок выпал из окна 10 этажа в Одессе (фото: od.npu.gov.ua)

На примере с окнами, которые в жаркие летние дни трудно держать закрытыми, стоит подумать о том, чтобы заменить их на вариант с узкими форточками сверху и надежными замками.

Напомним, что в Киеве из окна 9-го этажа выпал четырехлетний ребенок, который жил в квартире с папой и мамой. Во время трагедии дома с малышом была только мама.

Ранее сообщалось о том, что ребенок выжил после падения с 9-го этажа в Бердичеве Житомирской области. У 1,5-летнего мальчика тяжелая травма головы. У малыша множественные переломы черепа, плеча, закрытая черепно-мозговая травма.