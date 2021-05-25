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В Одессе пьяный "коп" устроил ночной дебош и просил стрелять ему в голову (видео)

Автор: Светлана Мащенко

Пьяный мужчина устроил ночные разборки в Одессе. Неадекват стрелял в воздух и громко кричал. "Вязать" его приехало восемь патрулей полиции. По некоторым данным хулиган оказался сотрудником правоохранительных органов.

Видео появилось в местном Telegram-канале.

Сообщается, что инцидент случился на углу улиц Разумовская и Косвенная в ночь на 25 мая.

"Пьяный мужик стрелял в воздух, орал в два часа ночи, приехало восемь патрулей его вязать. Спектакаль длился два часа, мужик, когда понял, что все серьезно, начал рассказывать, что на него напали, а он отстреливался", - подписано видео.

На кадрах пьяный мужчина показывает свой пистолет, объясняя, что оружие неопасно. Чтобы быть достаточно убедительным, он настойчиво предлагает правоохранителям выстрелить ему в голову.

Несмотря на уверения дебошира, пистолет у него все же изъяли, а его самого увезли в отделение, чтобы разобраться до конца в произошедшем.

По предварительной информации, дебоширом оказался сотрудник полиции, сообщает ТСН.

Видео: В Одессе пьяный "коп" устроил разборки

Ранее мы писали, что в Днепре нашли кладбище полицейских "Приусов". Видео вызвало возмущение украинцев.

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