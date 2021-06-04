UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе пьяная в стельку мать с младенцем на руках падала на улице: малыша забрала "скорая"

Автор: Владимир Костырин

В Одессе пьяная женщина с двухмесячным младенцем на руках брела по улице, едва держась на ногах, и несколько раз падала. На замечания прохожих, которые беспокоились за ребенка, она ругалась в ответ. Неравнодушные граждане обратились к правоохранителям.

Об этом 4 июня передали в патрульной полиции Одессы на странице в Facebook.

Инспекторы, прибывшие на место инцидента на улице Ицхака Рабина, обнаружили там женщину с малышом на руках "в беспомощном состоянии". Объяснить что-либо она была не в состоянии.

Так как своим поведением 37-летняя женщина могла нанести вред ребенку, ее с младенцем "копы" доставили в отделение полиции, и вызвали бригаду "скорой", чтобы медики установили состояние здоровья малыша.

Одесситку с явными признаками алкогольного опьянения передали сотрудникам ювенальной превенции.

Патрульные призвали граждан в случае выявления ситуаций, когда поведение взрослых может создавать опасность для детей, не оставаться равнодушными, и сразу звонить на спецлинию "102".

В Одессе задержали пьяную в стельку женщину с младенцем на руках (фото: facebook.com/odesapolice)

Ранее сообщалось, что в Виннице пьяная мать упала на коляску с ребенком и перевернула ее вместе с малышом. Встать снова на ноги женщина самостоятельно не смогла, и в ситуацию вмешались прохожие.

Также мы писали о том, что недавно жителей Одессы шокировала мама, которая гуляла с младенцем и засыпала на ходу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Одессаполицияпьяныйпреступленияматьгоре-мать