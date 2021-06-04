В Одессе пьяная в стельку мать с младенцем на руках падала на улице: малыша забрала "скорая"

В Одессе пьяная женщина с двухмесячным младенцем на руках брела по улице, едва держась на ногах, и несколько раз падала. На замечания прохожих, которые беспокоились за ребенка, она ругалась в ответ. Неравнодушные граждане обратились к правоохранителям.
Об этом 4 июня передали в патрульной полиции Одессы на странице в Facebook.
Инспекторы, прибывшие на место инцидента на улице Ицхака Рабина, обнаружили там женщину с малышом на руках "в беспомощном состоянии". Объяснить что-либо она была не в состоянии.
Так как своим поведением 37-летняя женщина могла нанести вред ребенку, ее с младенцем "копы" доставили в отделение полиции, и вызвали бригаду "скорой", чтобы медики установили состояние здоровья малыша.
Одесситку с явными признаками алкогольного опьянения передали сотрудникам ювенальной превенции.
Патрульные призвали граждан в случае выявления ситуаций, когда поведение взрослых может создавать опасность для детей, не оставаться равнодушными, и сразу звонить на спецлинию "102".
В Одессе задержали пьяную в стельку женщину с младенцем на руках (фото: facebook.com/odesapolice)
Ранее сообщалось, что в Виннице пьяная мать упала на коляску с ребенком и перевернула ее вместе с малышом. Встать снова на ноги женщина самостоятельно не смогла, и в ситуацию вмешались прохожие.
Также мы писали о том, что недавно жителей Одессы шокировала мама, которая гуляла с младенцем и засыпала на ходу.