В Одессе прохожих шокировала девушка под кайфом, которая гуляла с ребенком (видео)

В городе Одесса молодая мама с маленьким ребенком в неадекватном состоянии гуляла с ребенком в парке. Женщина постоянно нависала над ребенком и валилась с ног.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Ху**ая Одесса".
Как видно на видео, женщина еле держится на ногах. Очевидцы инцидента вызвали полицию, но пока они приехали, женщина забрала малыша и ушла.
Пользователи в сети предполагают, что молодая мама устала от постоянного недосыпа. В то же время они больше уверены в том, что женщина находится под действием наркотических веществ.
Добавим, что похожая барышня в Одессе с такой же засічкою, сложением, таким же детской коляской и в аналогичном состоянии уже фигурировала в соцсетях.
Женщина гуляла с ребенком в парке на Старосенной площади. На видео видно, как женщина шатается в разные стороны, пока малыш спит вверх ногами спал в коляске. Очевидцы тогда тоже вызвали полицию и с ней провели профилактическую беседу.
Ранее мы сообщали, что во Львове мать едва не погубила ребенка через совет педиатра.
Также под Николаевом мать отказалась лечить ребенка с ожогами.