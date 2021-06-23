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В Одессе прохожих шокировала девушка под кайфом, которая гуляла с ребенком (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В городе Одесса молодая мама с маленьким ребенком в неадекватном состоянии гуляла с ребенком в парке. Женщина постоянно нависала над ребенком и валилась с ног.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Ху**ая Одесса".

Как видно на видео, женщина еле держится на ногах. Очевидцы инцидента вызвали полицию, но пока они приехали, женщина забрала малыша и ушла.

Пользователи в сети предполагают, что молодая мама устала от постоянного недосыпа. В то же время они больше уверены в том, что женщина находится под действием наркотических веществ.

  • Стыдно осознавать что это мое поколение
  • Нужно не снимать, а вызывать скорую и полицию
  • Трудно подобрать слова. Я представляю, что дома происходит
  • Я вижу на видео лишь то что, молодая мать спит на ходу. Может она просто не высыпается, из-за того что не кому ей помочь с малолетним ребенком
  • Ей жарко и она устала, а вы сразу под наркотиками
  • Ну я тоже уставала с ребенком. Не высыпалась. Но такого еще никогда не видела. Вот искренне не верю, что она уставшая.

Добавим, что похожая барышня в Одессе с такой же засічкою, сложением, таким же детской коляской и в аналогичном состоянии уже фигурировала в соцсетях.

Женщина гуляла с ребенком в парке на Старосенной площади. На видео видно, как женщина шатается в разные стороны, пока малыш спит вверх ногами спал в коляске. Очевидцы тогда тоже вызвали полицию и с ней провели профилактическую беседу.

Ранее мы сообщали, что во Львове мать едва не погубила ребенка через совет педиатра.

Также под Николаевом мать отказалась лечить ребенка с ожогами.

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