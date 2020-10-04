В Одессе посетители кувалдами разбили ресторан: хозяин был не против (видео)

В Одессе закрылся очередной ресторан, однако администрация захотела своеобразно попрощаться с бизнесом и пригласила посетителей поучаствовать в демонтировании отделки помещения. Как оказалось, среди одесситов было много желающих, которые решили поучаствовать в акции. Также всех участников ждал фуршет. Видео и подробности необычной акции ресторана – смотрите ниже.

Как сообщается на странице ресторана в Instagram, мероприятие "антистройка", предполагающее разрушение кувалдами ресторана, связано с закрытием двух мест общественного питания. О причинах закрытия бургерных не сообщается. Единственное, что известно – в рамках акции пострадало два заведения.

Мероприятие проходило в центре Одессы. На видео и фото видно последствия "антистроительных" работ: разрушенная отделка, разрисованные окна ресторана, битое стекло внутри заведения. Процесс разрушительной акции попал на фото и видео.

В ресторане также решили устроить фуршет из продуктов, которые остались в закромах ресторана.

В Одессе посетители и хозяин кувалдами разбили ресторан

В историях заведения в Instagram также показали фото с места событий.

В Одессе посетители и хозяин кувалдами разбили ресторан (фото: Cooper)

Также на странице бургерной есть фото, на которых можно увидеть привлекательный экстерьер помещения до "акции" в субботу вечером.

Ресторан до "антистройки" (фото: Cooper)

Напомним, что ранее в Днепре парень устроил погром в супермаркете и выбил дверь головой. Владелец супермаркета был против такой акции.

Также мы писали, что в Киеве разгромили новый пешеходный мост еще до открытия. Жители столицы возмущены действиями вандалов.