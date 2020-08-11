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В Одессе попал в ДТП участник "Танцев со звездами"

Одесса, Вторник 11 августа 2020 10:41
В Одессе попал в ДТП участник "Танцев со звездами"
В Одессе Даниэль Салем попал в аварию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский телеведущий на мотоцикле врезался в иномарку

Украинский ведущий и участник "Танцев со звездами" Даниэль Салем попал в ДТП в Одессе. Авария произошла на пересечении улиц Ришельевская и Успенская.

По словам телеведущего, он двигался на мотоцикле Harley Davidson за легковым автомобилем Chevrolet. На перекрестке водитель автомобиля резко затормозил, а Даниэль Салем в него резко врезался, так как не успел отреагировать. Об этом сообщает издание "048.ua".

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Мотоцикл Harley Davidson тоже цел, а иномарка получила несколько повреждений. Движение транспорта по улице Ришельевской было быстро восстановлено.

"Это не смертельно — в прямом и переносном смысле слова", — пошутил Даниэль.

В Одессе попал в ДТП участник &quot;Танцев со звездами&quot;

В Одессе попал в ДТП участник &quot;Танцев со звездами&quot;

В Одессе в ДТП попал Даниэль Салем (фото: 048.ua)

Напомним, что Даниэль Салем - ураинский ресторатор, телеведущий, актер. Он родился 25 января 1984 года в Одессе. По отцу имеет ливанские корни. На шоу "Танцы со звездами" Салем принимал участие с танцовщицей Юлией Сахневич. Пара продержалась на проекте до 10 выпуска, после чего выбыла из программы.

Как мы ранее писали, в сети опубликовали новое видео смертельного ДТП, которое устроил российский актер Михаил Ефремов. Камера сняла аварию с другого ракурса.

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