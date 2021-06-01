В Одессе полиция начала уголовное дело о смерти внука Филимонова

Трагедия произошла 30 мая на одной из спортивных площадок на проспекте Академика Глушко. По словам очевидцев, во время игры в баскетбол подросток упал и начал задыхаться. Врачи скорой, которых они вызвали, пытались реанимировать парня, но безрезультатно.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Когда будет прощание с 15-летним подростком

Олег Филимонов сообщил, что прощание с его внуком состоится в среду, 2 июня. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Прощание и гражданская панихида по нашему внуку Эвану Григору, скоропостижно скончавшемуся 30 мая 2021 г. состоится 2 июня, в среду, на центральной аллее Второго кладбища (ул. Водопроводная) в 12:00. Приглашаем всех, кто его знал. И пусть Господь упокоит его душу...", - написал Филимонов.

Напомним, что трагедия случилась возле школы № 84 в микрорайоне "Таирово" (улица Академика Глушко) вечером воскресенья.