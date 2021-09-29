В Одессе подростки избили мужчину самокатом из-за замечания (видео)

В Одессе группа подростков избила мужчину за то, что он им сделал замечание из-за нарушения тишины. Инцидент произошел поздно вечером и попал на камеры видеонаблюдения.

Все произошло на улице Приморская, 35. На видео видно, как мужчину избивают четверо хулиганов. У одного из них был был предмет, похожий на самокат, и он им бил мужчину. Еще один подросток бросал в мужчину камни.

Напомним, в Днепре 5-классник прямо в школе жестоко избил родную бабушку. Пенсионерка получила многочисленные удары по голове и лицу до крови.

На место инцидента приехали сотрудники полиции, а также медики "скорой помощи". После инцидента маленького тирана забрали в одну из детских городских больниц, чтобы провести обследование.

Бабушка сама воспитывает 11-летнего внука и "души в нем не чает". В сентябре школьник начал посещать школьного психолога.

Мы также писали о том, что под Харьковом подростки избили мужчину на детской площадке. Самый старший из компании 17-летний подросток причинил потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести.

47-летняя жертва нападения обратилась в правоохранительные органы. Полиция ведет расследование всех деталей происшествия.