В Одессе подрались пассажир и женщина-водитель троллейбуса: вынуждена была отбиваться ногами (видео)

В Одессе в троллейбусе произошел спор между пассажиром и водителем троллейбуса. Мужчина полез к женщине с кулаками, за что получил удар между ног.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Новости Одесса".
Так, событие произошло утром, 1 июля, в троллейбусе, курсирующем по маршруту №2.
Споры начались из-за того, что водитель не подобрал опоздавшего пассажира и начал движение троллейбуса.
"Мужчина решил помочь женщине, которая опоздала, и начал скандал. В итоге начал нападать на водителя, за что и получил между ногами дважды", – говорится в подписи к видео.
На видео можно услышать, как другие пассажиры требовали от мужчины дать покой водителю.
В комментариях пользователи встали на защиту водителя троллейбуса и пишут, что людям нужно было унять мужчину.
Ранее мы сообщали, что в Черновцах троллейбус во время движения "потерял" двери.
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