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В Одессе на пляже вандалы сожгли бесплатные зонтики и палатку (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе на пляже "Собачка" в этом году установили бесплатные зонтики. Однако неизвестные вандалы подожгли инвентарь.

Об этом в Facebook написал Демьян Ганул.

Так, 15 июля, на пляже неизвестные лица, гости города или же местные подожгли палатку, где хранились бесплатные шезлонги. Кроме того, от неизвестных и пострадали принадлежащие городу зонтики.

"Вот объясните мне, пожалуйста, какой должен быть мусор в голове у людей, чтобы на муниципальном пляже где предоставляются бесплатные услуги инвентаря для отдыха граждан делать вот такое", - написал исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Побережье" Дмитрий Беляев.

Пожар быстро сумел погасить сотрудник КП" Побережье", который находился как раз в палатке, которую подожгли.

Мужчина чудом не пострадал, в отличие от городского имущества. Многие зонтики уже не пригодны для использования.

Фото: в Одессе на пляже поджоги инвентарь (facebook.com/Демьян Ганул)

В сети пользователи поражены поступком вандалов, которые уничтожают то, что бесплатное.

  • Только арендаторы могли это делать, кому еще бесплатные зонтики понадобились;
  • Чтобы у них руки отсохли;
  • А зачем там в принципе эти зонты. Почему нельзя оставить просто пляж без зонтиков и шезлонгов, просто песок. Кому нужно принесет с собой зонтик;
  • Все зонтики и шезлонги - бесплатные, для людей. Но люди, как правило, показывают свое животное происхождение.

Ранее мы сообщали, что в Одессе общежитие вуза заполонили крысы, которые бегают средь бела дня и не боятся людей.

Также в Одессе мужчины с оружием ворвались на земельный аукцион.

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Одесса