В Одессе на пляже вандалы сожгли бесплатные зонтики и палатку (фото)

В Одессе на пляже "Собачка" в этом году установили бесплатные зонтики. Однако неизвестные вандалы подожгли инвентарь.
Об этом в Facebook написал Демьян Ганул.
Так, 15 июля, на пляже неизвестные лица, гости города или же местные подожгли палатку, где хранились бесплатные шезлонги. Кроме того, от неизвестных и пострадали принадлежащие городу зонтики.
"Вот объясните мне, пожалуйста, какой должен быть мусор в голове у людей, чтобы на муниципальном пляже где предоставляются бесплатные услуги инвентаря для отдыха граждан делать вот такое", - написал исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Побережье" Дмитрий Беляев.
Пожар быстро сумел погасить сотрудник КП" Побережье", который находился как раз в палатке, которую подожгли.
Мужчина чудом не пострадал, в отличие от городского имущества. Многие зонтики уже не пригодны для использования.
Фото: в Одессе на пляже поджоги инвентарь (facebook.com/Демьян Ганул)
В сети пользователи поражены поступком вандалов, которые уничтожают то, что бесплатное.
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