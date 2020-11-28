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В Одессе парень пытался совершить суицид: оставил послание кровью на мосту (фото, видео)

Одесса, Суббота 28 ноября 2020 21:31
В Одессе парень пытался совершить суицид: оставил послание кровью на мосту (фото, видео)
В Одессе парень пытался совершить суицид (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Спасатели и полицейские остановили парня

В Одессе в субботу, 28 ноября, на Польском спуске горожане заметили молодого человека, который привлек их внимание "рисованием" на мосту. Парень забрался на Строгановский мост, вскрыл себе руку и пытался оставить записки кровью. Как оказалось, молодой человек пытался прыгнуть вниз с моста. Очевидцы происшествия позвонили в полицию и службу спасения. Как сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области, несчастный случай удалось предотвратить.

"Первым на место прибыл наряд батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области. Правоохранители разговорили мужчину, подошли ближе и, чтобы тот не сорвался, приковали наручниками к ограждению моста. Впоследствии подъехали спасатели и по лестнице спустили его вниз", - сказано в сообщении.

В Одессе парень пытался совершить суицид: оставил послание кровью на мосту (фото, видео)

В Одессе парень пытался совершить суицид: оставил послание кровью на мосту (фото, видео)

В Одессе парень пытался совершить суицид (фото: facebook.com/gunp.odessa)

Молодой человек объяснил, что приехал в Одессу из другой области, а на суицид решился из-за трудной судьбы. Его госпитализировали в больницу с травмой руки. Сейчас с ним работают врачи-психиатры.

Позже в Telegram-канале "Одесса. Инфо" было опубликовано видео, на котором зафиксирована надпись, которую оставил на мосту молодой человек.

"Вас травят газом и выдают за туман, то же самое происходит в... (неразборчивое слово, похожее на "дитбнрун"), - начертил он там собственной кровью.

Напомним, в Киевской городской клинической больнице №12 совершила самоубийство женщина, которая лечилась от коронавируса.

Кроме того, в Сумской области 11 ноября в одной из больниц Глуховского района произошло самоубийство пациентки с подтвержденным COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в октябре за одну неделю произошли два случая самоубийства пациентов с COVID-19 в больницах Киева. Оба пациенты выпрыгнули в окно и погибли от полученных травм.

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