В Одессе отец угрожал оружием стоматологу на глазах у маленькой дочери: ребенок сильно плакал

Мужчина пришел в стоматологическую клинику вместе со своей пятилетней дочерью. Во время приема отец услышал плач ребенка и отреагировал на это агрессивно. Он начал конфликтовать с работниками медучреждения. А потом достал стартовый пистолет и приставил его к виску одного из врачей и начал угрожать.

Весь конфликт происходил на глазах у его пятилетней дочери.

В полиции сообщили, что патрульные быстро отреагировали на вызов врачей и прибыли на место происшествия. Они задержали злоумышленника и изъяли у него орудие преступления.

"Следователи объявили правонарушителю подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. За совершение хулиганства мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - рассказал начальник отделения полиции Одесского районного управления Сергей Волков.