ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Одессе отец избил ребенка ногами прямо на улице: это вообще жесть!

Автор: Людмила Жукова

В Одессе отец избил своего ребенка прямо на улице у всех на глазах. Разъяренный мужчина наносил ногами удары ребенку. Инцидент случился на улице Гоголя.

Самые читаемые новости

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал Odessa Info.

В ролике можно увидеть, как взрослый мужчина бьет ребенка сначала по шее, а потом ногой. От ударов подросток падает на землю.

Женщина, которая снимала видео, пригрозила мужчине полицией и тогда он прекратил избиение ребенка.

В комментариях пользователи сети отреагировали на избиение ребенка и написали свое мнение.

  • Ну это вообще жесть! Найти тварь и на 15 суток закрыть, пусть посидит подумает!
  • Вообще-то вышел закон, что детей бить нельзя, за это идёт уголовная ответственность!
  • Зачем ему показывать его со стороны? Просто если его встретите, сразу бейте со всех сил, потом обездвижить надо ублюдка, вызвать копов и уже показать им то видео с ребенком.
  • Еще и при всех на улице унижает ребенка, отбитый папаша.
  • Любой удар в голову может быть последним! Никогда неизвестно именно когда, и какие последствия может этот удар спровоцировать. Решать неприятности нужно словесно, а мужчина себя ведет, как человек из пещеры.

Как мы ранее писали, в школе Кропивницкого вспыхнул громкий скандал из-за избиения ребенка.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины избиениепреступления