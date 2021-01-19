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В Одессе отец избил ребенка ногами прямо на улице: это вообще жесть!

Одесса, Вторник 19 января 2021 15:15
В Одессе отец избил ребенка ногами прямо на улице: это вообще жесть!
В Одессе отец жестко избил сына (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе отец избил своего ребенка прямо на улице у всех на глазах. Разъяренный мужчина наносил ногами удары ребенку. Инцидент случился на улице Гоголя.

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал Odessa Info.

В ролике можно увидеть, как взрослый мужчина бьет ребенка сначала по шее, а потом ногой. От ударов подросток падает на землю.

Женщина, которая снимала видео, пригрозила мужчине полицией и тогда он прекратил избиение ребенка.

В комментариях пользователи сети отреагировали на избиение ребенка и написали свое мнение.

  • Ну это вообще жесть! Найти тварь и на 15 суток закрыть, пусть посидит подумает!
  • Вообще-то вышел закон, что детей бить нельзя, за это идёт уголовная ответственность!
  • Зачем ему показывать его со стороны? Просто если его встретите, сразу бейте со всех сил, потом обездвижить надо ублюдка, вызвать копов и уже показать им то видео с ребенком.
  • Еще и при всех на улице унижает ребенка, отбитый папаша.
  • Любой удар в голову может быть последним! Никогда неизвестно именно когда, и какие последствия может этот удар спровоцировать. Решать неприятности нужно словесно, а мужчина себя ведет, как человек из пещеры.

Как мы ранее писали, в школе Кропивницкого вспыхнул громкий скандал из-за избиения ребенка.

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Новости Украины Жизнь избиениепреступления

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