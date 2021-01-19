В Одессе отец избил ребенка ногами прямо на улице: это вообще жесть!

В Одессе отец жестко избил сына (коллаж РБК-Украина)

В Одессе отец избил своего ребенка прямо на улице у всех на глазах. Разъяренный мужчина наносил ногами удары ребенку. Инцидент случился на улице Гоголя.

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал Odessa Info.

В ролике можно увидеть, как взрослый мужчина бьет ребенка сначала по шее, а потом ногой. От ударов подросток падает на землю.

Женщина, которая снимала видео, пригрозила мужчине полицией и тогда он прекратил избиение ребенка.

В комментариях пользователи сети отреагировали на избиение ребенка и написали свое мнение.

Ну это вообще жесть! Найти тварь и на 15 суток закрыть, пусть посидит подумает!

Вообще-то вышел закон, что детей бить нельзя, за это идёт уголовная ответственность!

Зачем ему показывать его со стороны? Просто если его встретите, сразу бейте со всех сил, потом обездвижить надо ублюдка, вызвать копов и уже показать им то видео с ребенком.

Еще и при всех на улице унижает ребенка, отбитый папаша.

Любой удар в голову может быть последним! Никогда неизвестно именно когда, и какие последствия может этот удар спровоцировать. Решать неприятности нужно словесно, а мужчина себя ведет, как человек из пещеры.

Как мы ранее писали, в школе Кропивницкого вспыхнул громкий скандал из-за избиения ребенка.