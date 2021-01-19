В Одессе отец избил ребенка ногами прямо на улице: это вообще жесть!
Одесса, Вторник 19 января 2021 15:15
Новина українською
В Одессе отец жестко избил сына (коллаж РБК-Украина)
В Одессе отец избил своего ребенка прямо на улице у всех на глазах. Разъяренный мужчина наносил ногами удары ребенку. Инцидент случился на улице Гоголя.
Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал Odessa Info.
В ролике можно увидеть, как взрослый мужчина бьет ребенка сначала по шее, а потом ногой. От ударов подросток падает на землю.
Женщина, которая снимала видео, пригрозила мужчине полицией и тогда он прекратил избиение ребенка.
В комментариях пользователи сети отреагировали на избиение ребенка и написали свое мнение.
- Ну это вообще жесть! Найти тварь и на 15 суток закрыть, пусть посидит подумает!
- Вообще-то вышел закон, что детей бить нельзя, за это идёт уголовная ответственность!
- Зачем ему показывать его со стороны? Просто если его встретите, сразу бейте со всех сил, потом обездвижить надо ублюдка, вызвать копов и уже показать им то видео с ребенком.
- Еще и при всех на улице унижает ребенка, отбитый папаша.
- Любой удар в голову может быть последним! Никогда неизвестно именно когда, и какие последствия может этот удар спровоцировать. Решать неприятности нужно словесно, а мужчина себя ведет, как человек из пещеры.
Как мы ранее писали, в школе Кропивницкого вспыхнул громкий скандал из-за избиения ребенка.
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