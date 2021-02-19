В Одессе охранники ТЦ издевались над клиентом: заставили умыться зеленкой

"Опубликуйте, пожалуйста, анонимно. Данное событие происходит в магазине "Таврия-В" в "Афинах". Просто шок, куда смотрит администрация магазина. Безчеловечность охраны. Вроде мужчина зашел со своим товаром в магазин без чека и не смог это доказать", — написали очевидцы.

В ролике можно увидеть, как парня сотрудники охраны заставляют умыться зеленкой, подставляя руки.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В Одессе охранники заставили клиента умыться зеленкой

Что говорят в ТЦ и охранной компании

В охранной компании отказались предоставить комментарий, но пообещали опубликовать информацию через некоторое время в своих соцсетях. Об этом пишет ТСН.

В администрации торгового центра заявили, что инцидент произошел давно и их сотрудников в магазине не было. Пострадавший от насилия охранников никуда не обращался.