В Одессе охранник защищал санаторий топором и мечом: детали инцидента

В Одессе охранник санатория, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с тремя мужчинами, которые пытались пробраться на территорию здравницы Министерства обороны "Южный". Детали инцидента рассказали в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

Вызов патрульным о беспорядках возле санатория "Южный" поступил вечером в понедельник, 26 августа. Когда полиция прибыла на место происшествия, она обнаружила троих мужчин с явными признаками алкогольного опьянения и охранника, который также был нетрезв.

Кроме того, он был вооружен самодельным мечом и топором. Патрульным удалось выяснить, что трое нетрезвых мужчин пытались незаконно проникнуть на территорию санатория, а охранник выполнял свою работу и пытался им помешать.

В Одессе охранник санатория вооружился топором и самодельным мечом (фото: Национальная полиция)

"Охранник – мужчина средних лет, вооружившись мечом и топором, решил дать отпор нападающим и нанес им телесные повреждения. Компания ребят в свою очередь пыталась дать отпор вооруженному мужчине. Медики на месте происшествия осмотрели всех участников конфликта и оказали медицинскую помощь обеим сторонам. Благо, тяжелых травм удалось избежать", - сообщили в пресс-службе полиции.

Самодельный меч и топор были изъяты, а также была вызвана следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств инцидента.

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