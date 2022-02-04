В Одессе охранник выгнал из ТЦ девушку с инвалидностью: "вы пугаете людей"

В ТЦ Одессы произошел вопиющий случай. Охранник вывел из здания девушку с ДЦП и сказал ей приходить с родителями.
Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".
Все произошло в торговом центре "Афины" на улице Греческая.
"В Одессе разгорелся очередной скандал, в ТЦ Афины на Греческой пришла девушка с ДЦП и ее выгнала охрана по причине, что та пугает людей", - подписал видео автор.
На видео можно услышать разговор девушки и охранника. На нем она спрашивает, почему он вывел ее из магазина. Он отвечает, что она якобы "пугает людей". Охранник предлагает ей прийти в магазин с родителями. В ответ девушка недоумевает, где написано, что она должна посещать магазин с родителями: "У вас есть такой документ?"
"Понимаете, вы пугаете людей, люди не понимают, что вы хотите. Даже я не понимаю, что вы хотите. Люди попросили, чтобы вы не мешали", – говорит охранник.
После этого охранник сказал, что его попросила вывести девушку из помещения продавщица.
Все видео полностью смотрите ниже.
Как мы ранее писали, в киевском супермаркете охранник помог вору обокрасть покупателя.