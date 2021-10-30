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В Одессе мужчина, который потерял мать из-за COVID-19, показал видео с кладбища: могилы копают ночью

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе за сутки от COVID умерло 28 человек. Также появилась информация о том, что могилы для умерших роют якобы даже ночью.

Видео опубликовали в Telegram-канале "ОдессаINFO".

Так, мужчина, который на днях потерял мать от коронавируса, снял кадры с одного из кладбищ.

На видео он говорит, что еще сутки назад было выкопано две могилы, но позже в том же месте появилось еще 28 могил.

"Они постоянно копают и копают, до следующих ям. Трактор в режиме 24/7 продолжает копать" , - рассказал мужчина.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.

  • Ну и ужасное видео;
  • Коронавирусных больных кремируют;
  • Копают, потому что знают, что будет! Они были готовы к этому;
  • А других болезней больше не осталось;
  • Перестаньте пугать людей, сколько можно.

Ранее мы сообщали, что в Днепре медики спасают тяжелую роженицу, у которой рак и коронавирус.

Также мы писали, что в Киеве от коронавируса почти в один день умерла пара известных писателей.

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