ru ua
Сб, 30 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Одессе мужчина, который потерял мать из-за COVID-19, показал видео с кладбища: могилы копают ночью

Новина українською →
Одесса, Суббота 30 октября 2021 17:03
В Одессе мужчина, который потерял мать из-за COVID-19, показал видео с кладбища: могилы копают ночью В Одессе могилы для умерших от коронавируса копают даже ночью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе за сутки от COVID умерло 28 человек. Также появилась информация о том, что могилы для умерших роют якобы даже ночью.

Видео опубликовали в Telegram-канале "ОдессаINFO".

Так, мужчина, который на днях потерял мать от коронавируса, снял кадры с одного из кладбищ.

На видео он говорит, что еще сутки назад было выкопано две могилы, но позже в том же месте появилось еще 28 могил.

"Они постоянно копают и копают, до следующих ям. Трактор в режиме 24/7 продолжает копать" , - рассказал мужчина.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.

  • Ну и ужасное видео;
  • Коронавирусных больных кремируют;
  • Копают, потому что знают, что будет! Они были готовы к этому;
  • А других болезней больше не осталось;
  • Перестаньте пугать людей, сколько можно.

Ранее мы сообщали, что в Днепре медики спасают тяжелую роженицу, у которой рак и коронавирус.

Также мы писали, что в Киеве от коронавируса почти в один день умерла пара известных писателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Перестарался: "холостячка" Огневич рассталась с участником из-за лошади
Перестарался: "холостячка" Огневич рассталась с участником из-за лошади