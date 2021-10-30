В Одессе мужчина, который потерял мать из-за COVID-19, показал видео с кладбища: могилы копают ночью

В Одессе за сутки от COVID умерло 28 человек. Также появилась информация о том, что могилы для умерших роют якобы даже ночью.

Так, мужчина, который на днях потерял мать от коронавируса, снял кадры с одного из кладбищ.

На видео он говорит, что еще сутки назад было выкопано две могилы, но позже в том же месте появилось еще 28 могил.

"Они постоянно копают и копают, до следующих ям. Трактор в режиме 24/7 продолжает копать" , - рассказал мужчина.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.