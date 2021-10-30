В Одессе мужчина, который потерял мать из-за COVID-19, показал видео с кладбища: могилы копают ночью
В Одессе могилы для умерших от коронавируса копают даже ночью (коллаж РБК-Украина)
В Одессе за сутки от COVID умерло 28 человек. Также появилась информация о том, что могилы для умерших роют якобы даже ночью.
Видео опубликовали в Telegram-канале "ОдессаINFO".
Так, мужчина, который на днях потерял мать от коронавируса, снял кадры с одного из кладбищ.
На видео он говорит, что еще сутки назад было выкопано две могилы, но позже в том же месте появилось еще 28 могил.
"Они постоянно копают и копают, до следующих ям. Трактор в режиме 24/7 продолжает копать" , - рассказал мужчина.
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.
- Ну и ужасное видео;
- Коронавирусных больных кремируют;
- Копают, потому что знают, что будет! Они были готовы к этому;
- А других болезней больше не осталось;
- Перестаньте пугать людей, сколько можно.
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