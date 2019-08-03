В Одессе мужчина бросил из окна боевую гранату: все подробности

В Одессе на проспекте Небесной Сотни произошел инцидент с применением боевой гранаты. 47-летний местный житель, находясь дома в нетрезвом состоянии, выбросил гранату РГД-5 из 9 этажа. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Благодаря счастливой случайности взрыв не произошел, и никто не пострадал. При этом полиция нашла в квартире мужчины еще несколько боевых гранат.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается следствие.

В Одессе мужчина выбросил из окна гранату (фото: od.npu.gov.ua)

По словам соседей, мужчина вернулся из зоны проведения АТО, откуда и привез гранаты. В последнее время он часто принимал алкогольные напитки и конфликтовал с окружающими.

В день инцидента одессит поссорился с людьми из-за припаркованных автомобилей. Произошла небольшая потасовка, после которой он пошел домой и выбросил гранату.

В Одессе мужчина выбросил из окна гранату (фото: od.npu.gov.ua)

Напомним, что под Киевом девушка хотела закопать гранату, но она взорвалась. Девушка получила серьезные ранения, окровавленная она доползла до домов и попросила о помощи.

Ранее сообщалось о том, что под Днепром произошел взрыв на детской площадке. Дети могли найти взрывное устройство на полигоне и принести его на площадку.

Мы также писали о том, что во Львове в парке обнаружили пакет с 11 боевыми гранатами. Правоохранители нашли три гранаты Ф-1 и восемь РГД-5.