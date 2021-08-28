В Одессе море покрылось токсичной белой пеной: известна причина загрязнения (фото)

По словам экологов, в Аркадии находится аварийный коллектор, из-за которого во время дождя прямо на территорию пляжа в песок и воду попадают канализационные стоки.

В частности, это происходит достаточно давно и необходимые меры никакие не принимаются. Также во время дождя отходы из стока попали в море. У них часто содержатся вещества с хлором вместе с органической средой моря дали такую реакцию.

Соответствующая пена очень токсична, летучая и испаряется быстро.

По состоянию на 27 августа, пены почти не видно, а в море снова много детей и туристов.