В Одессе мать заставляла маленького сына пить водку и снимала это на камеру (видео)

В Одессе женщина заставляла своего сына пить спиртное, хотя малыш этого не хотел.
Видео появилось в одном из местных Telegram-каналов.
Женщина решила, что это очень смешно и весело и заставляла сына пить водку. Мальчик отказывался это делать и тогда он подмешала в спиртное сок.
Отметим, что вначале ребенок наотрез отказывался выпить содержимое рюмки. Судя по всему, он знал, что там спиртное.
Столкнувшись с негативной реакцией своего сына на алкоголь женщина убедила его, что в стакане сок, показательно долив его в рюмку. Мальчик согласился и выпил, но потом поперхнулся.
На видео можно понять, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
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