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В Одессе мать заставляла маленького сына пить водку и снимала это на камеру (видео)

Автор: Людмила Жукова

В Одессе женщина заставляла своего сына пить спиртное, хотя малыш этого не хотел.

Видео появилось в одном из местных Telegram-каналов.

Как все было

Женщина решила, что это очень смешно и весело и заставляла сына пить водку. Мальчик отказывался это делать и тогда он подмешала в спиртное сок.

Отметим, что вначале ребенок наотрез отказывался выпить содержимое рюмки. Судя по всему, он знал, что там спиртное.

Столкнувшись с негативной реакцией своего сына на алкоголь женщина убедила его, что в стакане сок, показательно долив его в рюмку. Мальчик согласился и выпил, но потом поперхнулся.

На видео можно понять, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Как мы писали ранее, в Черкассах горе-мать заснула на новорожденном.

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мать