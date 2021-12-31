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В Одессе мать заставляла маленького сына пить водку и снимала это на камеру (видео)

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Одесса, Пятница 31 декабря 2021 10:23
В Одессе мать заставляла маленького сына пить водку и снимала это на камеру (видео) В Одессе мать заставляла ребенка пить спиртное (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе женщина заставляла своего сына пить спиртное, хотя малыш этого не хотел.

Видео появилось в одном из местных Telegram-каналов.

Как все было

Женщина решила, что это очень смешно и весело и заставляла сына пить водку. Мальчик отказывался это делать и тогда он подмешала в спиртное сок.

Отметим, что вначале ребенок наотрез отказывался выпить содержимое рюмки. Судя по всему, он знал, что там спиртное.

Столкнувшись с негативной реакцией своего сына на алкоголь женщина убедила его, что в стакане сок, показательно долив его в рюмку. Мальчик согласился и выпил, но потом поперхнулся.

На видео можно понять, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

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