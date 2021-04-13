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В Одессе маршрутчик сцепился с пассажиром: драка была жесткой

Автор: Людмила Жукова

В Одессе произошел конфликт между водителем маршрутки и пассажиром. Дело в том, что мужчина, который зашел в автобус, отказался платить за проезд. Маршрутчик решил это просто так не оставлять и напал на горожанина.

Об этом инциденте сообщили в Telegram-канале "Вартові Еспресо".

Цена проезда в маршрутке Одессы составляет 7 гривен, но пассажир не захотел платить.

"В Одессе водитель маршрутки решил настучать по голове пассажиру, который отказался платить за проезд 7 гривен", - сказано в сообщении.

Сама драка произошла прямо на проезжей части, рядом с пешеходным переходом. Пассажир вначале пытался дать отпор водителю, но после какого-то времени стал сам атаковать и перешел в наступление.

Отметим, что прохожих драка совершенно не смущала и они дальше спешили по своим делам.

Также не сообщается, на каком именно маршруте произошел конфликт.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Как мы ранее писали, в Львовской области водитель маршрутки набросился на ветерана АТО и обозвал его свиньей.

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