В Одессе маршрутчик сцепился с пассажиром: драка была жесткой

Цена проезда в маршрутке Одессы составляет 7 гривен, но пассажир не захотел платить.

"В Одессе водитель маршрутки решил настучать по голове пассажиру, который отказался платить за проезд 7 гривен", - сказано в сообщении.

Сама драка произошла прямо на проезжей части, рядом с пешеходным переходом. Пассажир вначале пытался дать отпор водителю, но после какого-то времени стал сам атаковать и перешел в наступление.

Отметим, что прохожих драка совершенно не смущала и они дальше спешили по своим делам.

Также не сообщается, на каком именно маршруте произошел конфликт.

Видео можно посмотреть по ссылке.