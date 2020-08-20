В Одессе в магазине подросток устроил драку с охранником, который оскорбил его маму (видео)

В Одессе в супермаркете подросток принялся выяснять отношения с охранником, и вскоре после словесной перепалки и оскорблений дело дошло до кулаков.

Инцидент произошел в продуктовом магазине "Таврия В" на улице Разумовской в районе Молдованки, передает Xydessa на Telegram-канале.

Конфликт между парнем и мужчиной сняли на видео очевидцы - посетители супермаркета.

На кадрах видно, как подросток спорит со сторожем, у которого в руках дубинка (к счастью, в ход ее не пустили). Мальчик грубо оскорбляет охранника и требует, чтобы тот вышел с ним на улицу, чтобы разобраться. Мужчина пытается выгнать парня, угрожает "обезьянником" и называет "быдлом".

В определенный момент уже около выхода из магазина подросток бьет охранника кулаком по голове, после чего продолжает попытки вызвать мужчину "на дуэль".

Что стало причиной конфликта остается неясным. Однако судя по словам подростка и претензиям, охранник очень грубо оскорблял его мать.

"Зачем ты обзываешь мою маму?!... Так ты разговариваешь? Быдло - ты, ты первый начал меня трогать и оскорблять мою маму!" - возмущался парень.

Видео драки можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствует нецензурная брань!)

Предположения, что потасовка могла возникнуть из-за того, что мальчик зашел в магазин без маски - очень маловероятна, так как некоторые другие посетители также были без этого средства защиты.

Напомним, что недавно в Одессе в магазине покупатели устроили побоище из-за маски.

Также сообщалось, что в июле в Киеве возле магазина произошла стрельба.